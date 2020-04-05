فيروس كورونا : "إيني" تشرع في انتاج أنظمة الإنعاش الاصطناعية وأجهزة التنفس

شرعت المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية "إيني" في تصميم وإنتاج أنظمة الإنعاش الاصطناعية و جهزة التنفس الاوتوماتيكية لمواجهة النقص من هذه الوسائل في المستشفيات في هذه المرحلة الصحية التي تمر بها البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا،حسبما افاد به الاحد بيان لوزارة الصناعة والمناجم.

وتهدف الشركة العمومية من خلال هذه الخطوة إلى المساهمة في سد النقص الذي تشهده المستشفيات حاليا من هذه الأجهزة وهو ما يعرقل عمل الأطباء و أعوان الصحة في علاج المرضى، يضيف نفس المصدر.

واشار ذات المصدر الى ان شركة "إيني" قامت بتصميم نظام الإنعاش الاصطناعي الذي يعوض التدخل اليدوي بالوسائل التقليدية للمساعدة على التنفس اذ يعد هذا النظام نسخة مبسطة جدا من أجهزة التنفس الاصطناعية الكلاسيكية.

وقد تم تصميم نموذج هذا النظام خصيصا ليستجيب لاحتياجات المرضى الذين تتأثر قدراتهم التنفسية بعدوى الفيروس أو أمراض أخرى تتطلب المساعدة للحفاظ على وظيفة التنفس وتحسينها.

كما شرعت مؤسسة ايني وهي تابعة لمجمع أليك-الجزائر (ELEC-Eldjazair) في تصنيع أجهزة تنفس اوتوماتيكية وفق هذا النظام للمساهمة في احتواء وباء كورونا بعد أن قررت الشركة العالمية ميدترونيك (Medtronic) -المتخصصة في التكنولوجيات الطبية- بتاريخ 31 مارس الماضي التنازل بدوافع إنسانية على حقوق ملكية نظام التنفس الطبي PB560، حسبما اكده بيان الوزارة.