المجلس الإسلامي الأعلى: إنشاء الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية

صادق المجلس الإسلامي الأعلى على إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية, حسبما أفاد به الاثنين بيان للمجلس.

و ستقوم هذه الهيئة بمنح شهادة المطابقة الشرعية للبنوك و المؤسسات المصرفية و هي "المهمة التي ستكون سندا لبنك الجزائر في توطين الصيرفة الاسلامية", وفقا لنفس المصدر.

و يأتي إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية تنفيذا للنظام رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية و قواعد ممارستها من طرف البنوك و المؤسسات المالية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 16.

" و سيعمل النظام المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية و قواعد ممارستها الذي يندرج في اطار برنامج رئيس الجمهورية و مخطط عمل الحكومة على تحقيق هدفين رئيسين وهما: التقليل من ظاهرة الاكتناز المالي و الاستجابة للمواطنين الراغبين في التعامل بهذا النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية و التقليل من الآثار السلبية لظاهرة السوق الموازية في إطار التوجهات الجديدة للحكومة الجزائرية في تشجيع الصيرفة الإسلامية وعزيمة بنك الجزائر في تجسيد هذا النظام", يضيف بيان المجلس الإسلامي الأعلى.