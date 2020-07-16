وزير الاتصال يستقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى والرئيس المدير العام لمجمع سفيتال

بحث وزير الإتصال, الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر ، خلال استقباله اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله, سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين "على أساس المرجعية الدينية الوطنية" ، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة ، "تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الإتصال والمجلس الإسلامي الأعلى ، خاصة ما يتعلق بالجانب الإعلامي على أساس المرجعية الدينية الوطنية و ثوابتها".

كما تم بذات المناسبة ، التطرق إلى "أهم نشاطات المجلس ومختلف إصداراته والعمل على التعريف بها للرأي العام ، وكذا دعم الجهود بين الوزارة والمجلس في تنظيم مختلف التظاهرات العلمية والإعلامية ، بإشراك المجلس الإسلامي الأعلى في مختلف المناسبات والقضايا ذات الصلة بالطابع الديني باعتباره هيئة استشارية دستورية لدى رئيس الجمهورية ومؤسسة وطنية مرجعية في كل المسائل المتعلقة بالإسلام".

كما استقبل وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ، اليوم ، رجل الأعمال والرئيس المدير العام لمجمع سفيتال ايسعد ربراب.

وأوضح نفس المصدر أن " اللقاء المطول جرى بمقر الوزارة وتناول سبل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال خطة الحكومة الرامية لتشجيع المؤسسات الاقتصادية وتلبية حاجيات السوق الوطنية بتشجيع الصادرات وتقليص حجم الواردات في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد".

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى "وضعية أرباب العمل في الجزائر وبحث آليات إسهامهم في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي".