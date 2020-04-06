كورونا : 103حالة مؤكدة جديدة و 21 حالة وفاة جديدة في الجزائر

تم تسجيل 103 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي الى 1423 حالة مؤكدة, فيما سجلت 21 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الى 173 حالة وفاة, حسب ما كشف عنه الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, جمال فورار.

وأوضح السيد فورار, خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية للفيروس, أن الوفيات المسجلة موزعة عبر 11 ولاية كالآتي: الجزائر العاصمة 6, البليدة 2, وهران 3, سيدي بلعباس 2, تيسمسيلت 2, بجاية 1, جيجل 1, قسنطينة 1, بسكرة 1, أم البواقي 1, ورقلة 1.

وأضاف أن الحالات المسجلة تنتشر عبر 45 ولاية وتتوزع من حيث الجنس إلى 823 رجل يمثلون 58 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات المؤكدة و600 امرأة بنسبة 42 بالمائة من الحالات المسجلة.

أما بالنسبة للفئات العمرية, فإن 39 بالمائة من الحالات تخص الأشخاص الذين يفوق عمرهم 60 سنة و35 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 49 سنة.

وبقي العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في مستوى 90 حالة, فيما يخضع 626 شخص للعلاج بالكلوروكين, فيما يتواجد 488 مصاب تحت الرعاية الصحية و46 تحت العناية المركزة.

من جهة أخرى, ذكر نفس المسؤول بالرقم الاخضر 3030 الموضوع تحت تصرف المواطنين للرد على انشغالاتهم, مجددا التأكيد على ضرورة احترام توصيات الاخصائيين المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية مع الالتزام بالحجر الصحي لتفادي انتقال عدوى الفيروس.