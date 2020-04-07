إلقاء القبض على مسرب إشاعة غلق محطات الوقود باسم وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة، هذا الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مروج لإشاعة قرار غلق محطات الوقود صدر باسمها، بعد تقديمها لشكوى لدى مصالح الأمن .

وأكدت وزارة التجارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، "أنه تطبيقا للإجراءات التي ينص عليها القانون ، ومباشرة بعد صدور شائعة باسم وزارة التجارة بقرار غلق محطات الوقود من طرف شخص مجهول الهوية ، تقدمت وزارة التجارة بشكوى لدى مصالح الأمن ".

وأضاف نص البيان أن وزارة التجارة وبعد تقديمها للشكوى ، " تمكنت مصالح الأمن بكل احترافية وفي وقت جد قياسي من إلقاء القبض على مسرب هذه الإشاعة ".

وفي ذات الإطار " رفعت وزارة التجارة شكوى رسمية ضد هذا الشخص لمتابعته قضائيا، والذي تم الاستماع إليه لدى المصالح القضائية المختصة لولاية البليدة وتم إيداعه السجن المؤقت إلى غاية محاكمته".

وقال نص البيان ونظراً للظرف الصحي الذي تعيشه البلاد، على غرار باقي دول العالم ، إن: " مصالح وزارة التجارة لن تتوانى في المتابعة القضائية وعدم التسامح مع أي شخص أو هيئة كانت تستعمل اسم الوزارة في أي تصريح أو قرار مغلوط لمغالطة الرأي العام ونشر الأكاذيب وزرع البلبلة ".

وأضاف البيان أنّ وزير التجارة، كمال رزيق، تقدم " بجزيل الشكر لمصالح الأمن الوطني وخاصة السيد المدير العام للأمن الوطني على الاحترافية والسرعة والنجاعة في توقيف مروج هذه الإشاعات التي تضر بالوطن والمواطن ".