كورونا في الجزائر: 45 حالة إصابة مؤكدة و20 وفاة جديدة و113 مريض تماشلوا للشفاء

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، هذا الثلاثاء، عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا عبر 12 ولاية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1468 حالة مؤكدة في الجزائر ، فيما سجلت 20 حالة وفاة جديدة ليصل العدد إلى 193 حالة وفاة عبر 33 ولاية .

وأوضح السيد فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية للفيروس، أن الوفيات المسجلة موزعة عبر 9 ولايات كالآتي: البليدة (11 حالة) والجزائر العاصمة (2) وحالة (1) واحدة في كل من ولايات بجاية وتيزي وزو ومستغانم وبرج بوعريريج وبومرداس وسطيف وباتنة.

وأضاف أن الحالات المسجلة تتوزع من حيث الجنس إلى 855 رجل يمثلون 58 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات المؤكدة و613 امرأة بنسبة 42 بالمائة من الحالات المسجلة، مؤكدا أن 36 بالمائة من الحالات تخص الأشخاص الذين يفوق عمرهم 60 سنة و35 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 49 سنة.

وبقي العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في مستوى 113 حالة، فيما يخضع 626 شخص للعلاج بالكلوروكين.

من جهة أخرى، ذكر نفس المسؤول بالرقم الأخضر 3030 الموضوع تحت تصرف المواطنين للرد على انشغالاتهم، مجددا التأكيد على ضرورة احترام توصيات الأخصائيين المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية مع الالتزام بالحجر الصحي لتفادي انتقال عدوى الفيروس.