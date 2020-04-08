وضع أزيد من 100 مركبة بالمحشر البلدي لمخالفي الحجر الصحي بورقلة

تم وضع 107 مركبة و 90 دراجة نارية بالمحشر البلدي لبلدية ورقلة لعدم التزام أصحابها بإجراءات الحجر الصحي الجزئي الذي أقرته السلطات العمومية بهذه الولاية على غرار عديد ولايات الوطن في إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفاد اليوم الأربعاء بيان لمصالح الأمن الولائي.

كما أخضعت ذات المصالح الأمنية نحو 82 شخصا لإجراءات تحقيق الهوية و دراسة حالات 20 آخرا ، فيما يستثنى من الإجراءات العقابية الأشخاص الحاصلين على رخص استثنائية ، وفق ذات المصدر .

و قد تمت تلك العمليات خلال نقاط المراقبة و التفتيش الثابتة و الحواجز الأمنية على مستوى المحاور الكبرى للولاية و أيضا أثناء الدوريات الميدانية ( راكبة وراجلة) التي تقوم بها عبر الأحياء السكنية ، يضيف البيان ذاته .

و بالمناسبة دعت مصالح أمن الولاية المواطنين إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية و الالتزام بالتدابير الوقائية سيما منها البقاء في المنازل ، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى ، و كذا احترام الحجر المنزلي كإجراء احترازي لابد منه للوقاية من انتشار جائحة كورونا .