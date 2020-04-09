وباء كورونا: شفاء 347 مصابًا و94 حالة مؤكدة و30 وفاة

أعلن جمال فورار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، هذا الخميس، عن شفاء 347 مصابًا و94 حالة مؤكدة و30 وفاة.

في اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية للفيروس، سجّل فورار 94 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1666 حالة مؤكدة، فيما سجلت 30 وفاة جديدة ما بين 31 مارس و9 أفريل ليصل العدد إلى 235 وفاة.

وذكر فورار أنّ الوفيات المسجلة موزعة عبر 34 ولاية، فيما تشمل الوفيات المسجلة خلال الفترة المذكورة (31 مارس و9 أبريل) عشر ولايات، ويتعلق الأمر بالجزائر العاصمة (13 حالة) والبليدة ( 5 حالات) وبجاية (2) ووهران (2) وجيجل (2) والوادي (حالة واحدة) وباتنة (1) والمسيلة (1) وعنابة (1).

وذكر فورار أنّ مجموع الحالات المؤكدة الجديدة سجّلت عبر 25 ولاية، فيما ينتشر اجمالي الحالات المؤكدة عبر 45 ولاية، موضّحًا أنّ الحالات المسجلة تتوزع من حيث الجنس إلى 971 رجلاً يمثلون 58 % من العدد الإجمالي للحالات المؤكدة و695 امرأة بنسبة 42 % من الحالات المسجلة، مؤكدًا أنّ نسبة 39 % من الحالات المسجلة تخص الأشخاص الذين يفوق عمرهم 60 سنة فما فوق.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء ليصل الى 347 شخصًا بينهم 123 بالبليدة و96 بالجزائر العاصمة، مع العلم أنه لم تسجل اليوم أية حالة اصابة بالفيروس في 20 ولاية، بينما شهدت 15 ولاية تسجيل ما بين حالة واحدة وحالتين.

وأفاد الدكتور فورار أيضًا أنّ عدد المرضى الذين خضعوا للعلاج الجديد (الكلوروكين) ارتفع ليصل إلى 1704 أشخاص تم تشخيص البعض من حالاتهم عن طريق الاشعة والسكانير .

وانتهى المسؤول نفسه للتذكير بالرقم الاخضر 3030 الموضوع تحت تصرف المواطنين للرد على انشغالاتهم، مجددًا التأكيد على ضرورة احترام توصيات الاخصائيين المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية، مع الالتزام بالحجر الصحي لتفادي انتقال عدوى الفيروس.