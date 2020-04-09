كورونا: الجوية الجزائرية تطمئن زبائنها بان الاستخدام اللاحق لتذاكر الطيران سيكون مجانيا

أفاد بيان صادر عن للخطوط الجوية الجزائرية ، اليوم الخميس ، أنها اتخذت إجراءات لطمأنة زبائنها المتضررين اثر تعليق الرحلات الجوية، تطبيقا لإجراءات منع انتشار وباء كورونا .

وقال ذات المصدر: "تؤكد الخطوط الجوية الجزائرية أن الاستخدام اللاحق لتذاكر الطيران سيكون مجانيا في نفس صنف التسعيرة وبدون أي وثيقة إضافية بمجرد استئناف الرحلات الجوية للرحلات إلى غاية 31 مارس 2021".

كما أشارت شركة الطيران إلى إمكانية تعويض الزبائن على شكل مذكرة ائتمان (EMD / قسيمة صادرة عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية) صالحة لغاية 31 مارس 2021 وقابلة للتعويض في حالة عدم الاستخدام بعد هذا التاريخ، مشيرة إلى عدم ضرورة التنقل إلى نقاط البيع حاليا.

و جاء في البيان أن "الخطوط الجوية الجزائرية تشكر زبائنها على تفهمهم و تبقى حريصة على تطور الوضع لاتخاذ جميع التدابير اللازمة تبعا لذلك".