حصيلة فيروس كورونا في الجزائر: تسجيل 69 حالة جديدة مؤكدة و 20 وفيات جديدة

سجلت 69 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي الى 1983 حالة مؤكدة, فيما سجلت 18 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 313 حالة, حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار, خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية للفيروس, أن الوفيات الجديدة موزعة عبر عشر (10) ولايات, مشيرا الى أن الامر يتعلق بكل من الجزائر العاصمة (4 حالات) و البليدة (4) و سيدي بلعباس (4) و قسنطينة (2) و حالة واحدة في كل من معسكر و البويرة و مستغانم و برج بوعريرج و غرداية و أم البواقي, ليبلغ عدد الوفيات 313 حالة موزعة عبر 37 ولاية.

وقد تم تسجيل الحالات المؤكدة عبر 47 ولاية, علما أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة اليوم و 13 ولاية سجلت بها ما بين حالة واحدة و ثلاث حالات.

وحسب الاحصائيات المقدمة, فان 42 بالمائة من اجمالي الحالات المؤكدة هم أشخاص يبلغ عمرهم 60 سنة فما فوق في حين أنه من ضمن مجموع الوفيات 74 بالمائة يبلغ عمرها 60 سنة فما فوق.

من جانب آخر, أكد الدكتور فورار أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء "يزداد كل يوم ليصبح 601 حالة 59 بالمائة منها بكل من الجزائر العاصمة و البليدة.

و اضاف الدكتور فورار بأنه منذ ظهور الوباء تم استشفاء 2999 شخص ما بين حالات مؤكدة و مشتبه فيها و هو ما يمثل استغلال 40 بالمائة من الاسرة المتوفرة.

كما تم استشفاء 203 مريض في العناية المركزة ما يمثل 6ر16 بالمائة من مجموع الاسرة المتوفرة.

وفي الاخير, ذكر الدكتور فورار بالتدابير الوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس, مشيرا الى ان "الاحترام الصارم لشروط النظافة الفردية والجماعية والحجر المنزلي من طرف كل المواطنين وفي كل الولايات يبقى أساسيا".