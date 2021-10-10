كورونا: 107 إصابة جديدة و 3 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 107 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 وفيات، فيما تماثل 83 مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، هذا الاحد، في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب الوزارة،204.597 حالة، من بينها 107 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 140.238شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.853 حالة. كما تم أيضا إحصاء 15 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة و 18 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات 10 حالات فما فوق.

وتذكر وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.