محكمة القليعة: 6 أشهر حبس نافذة في حق متهمين بالتشهير وتغليط الرأي العام

﻿ قضت محكمة القليعة بسجن شخصين اثنين، بـ6 أشهر نافذة و 50 ألف دينار غرامة مالية بتهمة ترويج فيديو على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متبوع بإهانة هيئة نظامية و محاولة تغليط الرأي العام، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لأمن ولاية تيبازة.

و أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة وفقا لإجراءات المثول الفوري بإحالة المتهمين الإثنين على المحاكمة لمواجهة تهم تتعلق بقضية "تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي متبوع بإهانة هيئة نظامية رسمية وتغليط الرأي العام والتحريض"،حسب ذات البيان.

و تعود حيثيات القضية إلى يوم 7 أفريل الجاري أين تدخلت مصالح الشرطة على مستوى العيادة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل إثر تلقيها نداء استغاثة مفاده تعرض الطاقم الطبي المناوب لاعتداء من طرف جماعة أشرار مدججين بأسلحة بيضاء، حسب البيان.

و بينما كان أفراد فرقة البحث و التحري بصدد توقيف مجموعة الأشرار التي أبدت "مقاومة عنيفة" قبل أن يتم السيطرة عليهم -يتابع البيان- استغل المتهمون في القضية المذكورة الظرف للقيام بتصوير الواقعة.

و قام بعدها المتهمون بنشر الفيديو و الترويج له على موقع التواصل الاجتماعي على أساس أنها "عملية اعتداء لعناصر الشرطة على مواطنين"، حسب ذات الوثيقة.

و رافقت عملية التصوير عبارات مشينة في حق الجهاز الأمني في محاولة "واضحة" لتغليط الرأي العام المحلي و الوطني على أنهم "شباب يتعرض للضرب بسبب خرقه للحضر الصحي" استنادا لذات البيان.

و مباشرة عقب رصد ذلك الفيديو بتاريخ الذي راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باشرت مصالح الشرطة عملية تحريات واسعة باستعمال تقنيات تكنولوجية حديثة أفضت إلى تحديد مواقع المتهمين اللذان اعترفا بالجرم المنسوب لهما، حسب بيان خلية الإعلام لأمن ولاية تيبازة.