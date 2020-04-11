كورونا: تحقيق قضائي حول "إدعاءات كاذبة" مفادها وفاة محبوسين بسجن القليعة

أعلنت نيابة محكمة القليعة بتيبازة اليوم السبت عن فتح تحقيق قضائي حول أخبار كاذبة تفيد بوفاة 12 شخصا بوباء كورونا بالمؤسسة العقابية للقليعة، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وأوضح البيان أنه "عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يؤكد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة للرأي العام أن الاخبار التي تم تداولها يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) والتي مفادها تسجيل 12 حالة وفاة لمساجين بالمؤسسة العقابية بالقليعة بوباء كورونا وأن وزارة العدل ترفض تسليم الجثامين لعائلاتهم هي، "إدعاءات كاذبة".

وأضاف البيان ، "فليعلم الراي العام أن ما نشر في ذات الموقع غير صحيح وعاري من الصحة ومغلوط ولا يمت بصلة للحقيقة".

وأضاف البيان أن نيابة المحكمة فتحت تحقيقا قضائيا في القضية لمعرفة هوية صاحب المنشور ومتابعته قضائيا نظرا لما يترتب عن مثل هذه الادعاءات الكاذبة من ترويع للمواطنين في مثل هذه الظروف.