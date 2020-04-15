غوتيريس يستنكر قرار ترامب بقطع الموارد عن منظمة الصحة العالمية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجتمع الدولي إلى الوحدة وتضافر الجهود للتصدي لفيروس كورونا , مستنكرا قرار الإدارة الأمريكية قطع الموارد عن منظمة الصحة العالمية , حسبما أوردته مصادر إخبارية هذا الأربعاء.

وردا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد التمويل المقدم لمنظمة الصحة العالمية في انتظار مراجعة استجابتها الأولية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد , أصدر غوتيريس بيانا نقله موقع مركز أنباء الأمم المتحدة قال فيه "هذا الفيروس غير مسبوق في حياتنا ويتطلب استجابة غير مسبوقة ومن الواضح أنه في مثل هذه الظروف من الممكن أن يكون للحقائق نفسها قراءات مختلفة من قبل كيانات مختلفة".

وأضاف ان "الدروس المستقاة ستكون مهمة للتطرق بشكل فعال لتحديات مشابهة يمكن أن تنشأ في المستقبل ولكن الآن ليس الوقت المناسب لذلك وليس الوقت المناسب لتقليل الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى مضطلعة في مكافحة الفيروس".

وشدد الأمين العام على أن منظمة الصحة العالمية والآلاف من طواقمها تقف في خطوط المواجهة وتدعم الدول الأعضاء ومجتمعاتها وخاصة الأكثر ضعفا بينها من خلال تقديم التوجيه والتدريب والمعدات والخدمات الملموسة المنقذة للحياة اثناء محاربة الفيروس لافتا إلى أنه يجب دعم منظمة الصحة العالمية لأنها بالغة الأهمية في الجهود الدولية المبذولة لكسب الحرب ضد الوباء.