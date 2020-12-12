غوتيريس : للأفارقة حق في التمثيل على " نطاق اوسع " في مجلس الامن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الجمعة، لاصلاح مجلس الأمن الدولي وإعطاء صوت للدول الناشئة مؤكدا ان العديد من البلدان الإفريقية لم تكن دولا مستقلة قبل 75 عاما، فهي تستحق مكانها الصحيح حول طاولة العالم.

وقال غوتيريس في مداخلة عبر الإنترنت في منتدى جائزة نوبل للسلام في أوسلو ان العديد من البلدان الإفريقية تستحق مكانها الصحيح حول طاولة العالم ، وعلى نطاق أوسع، يحتاج العالم النامي إلى أن يكون له صوت أقوى بكثير عند صنع القرار العالمي".

... لسوء الحظ لم تضع الحكومات استجابة مشتركة للتهديد العالمي الذي أوجدته جائحة كورونا

من جانب اخر تحدث الامين العام الاممي عن جائحة كورونا والكيفية التي تعاطت بها بعض الدول لمواجهتها حيث قال "لسوء الحظ، لم تضع الحكومات استجابة مشتركة لهذا التهديد العالمي".

وأضاف في الخطاب المسجل "كانت الاستجابة غير منظمة، طغت عليها الفوضى مع تنافس دول ومناطق ومدن ضد بعضها على السلع الأساسية والعاملين في الخطوط الأمامية".

ولم يطرح الأمين العام للأمم المتحدة مثالا لما قاله، لكنه دعا إلى إصلاحات لتصحيح التفاوت في العلاقات العالمية الحالية.

وعقد منتدى أوسلو في اليوم التالي لتسليم جائزة نوبل للسلام عن بعد لبرنامج الأغذية العالمي، وكان موضوع المنتدى هو "التعاون الدولي بعد كورونا".