تعيين غوتيريس أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ثانية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعيين الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريس، لولاية ثانية في المنصب.

وأكدت المنظمة الدولية في بيان لها، اليوم الجمعة ، تولي الدبلوماسي البرتغالي (72 عاما) ، المنصب لخمس سنوات أخرى.

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب عن دعمه أوائل شهر يونيو الجاري ، استمرار أنطونيو غوتيريس، أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية، وأوصى بأن تختاره الجمعية العامة للمنظمة التي تضم 193 دولة في عضويتها لولاية أخرى .

عقب ذلك، أعرب غوتيريس عن امتنانه لأعضاء مجلس الأمن الدولي (15 دولة) بعد توصيتهم أعضاء الجمعية العامة للمنظمة (193 دولة) بتعيينه أمينا عاما لولاية جديدة.

وتنص المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمين العام يتم تعيينه من جانب الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس الأمن.

وتولى غوتيريس الأمانة العامة للمنظمة الدولية في يناير 2017 خلفا للسيد بان كي مون.