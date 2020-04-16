قادة مجوعة السبع يبحثون هذا الخميس عبر الفيديو سبل التصدي لوباء كورونا

أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترمب سيبحث مع بقية قادة دول مجموعة السبع التنسيق الدولي لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في مؤتمر عبر الفيديو سيعقد هذا الخميس، وفق تقارير إعلامية.

ويأتي الاجتماع عن بعد الذي دعا إليه ترمب في أعقاب قمة عبر الفيديو أجريت الشهر الماضي، وفي توقيت لا تزال فيه كبرى الدول الاقتصادية في حالة إغلاق بسبب الجائحة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير، إن ترمب دعا إلى عقد الاجتماع صباح الخميس، لتنسيق تصدي الدول لفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث إن "مجموعة السبع تعتمد مقاربة شاملة للتصدي للأزمة على مختلف الأصعدة، بما فيها الصحة والمالية والمساعدة الإنسانية والعلوم والتكنولوجيا".

وتضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة التي تتولى هذا العام الرئاسة الدورية للمجموعة.

وأعلن البيت الأبيض أن القمة السنوية للمجموعة التي كان من المقرر أن تعقد في واشنطن في جوان المقبل ستجرى عبر الفيديو.

وكشف نفس المصدر أن الرئيس الأميركي بحث الثلاثاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "جهود التغلُّب على فيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصادات العالمية ".

وقالت الرئاسة الأمريكية إن "الرئيسين بحثا أيضا القمة المرتقبة لقادة مجموعة السبع الخميس التي ستعقد عبر الفيديو، وقضايا إقليمية وثنائية".