رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر

تلقى رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون ، عصر اليوم الخميس مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استفسر خلالها عن الجهود التي تبذلها الجزائر للتصدي لانتشار جائحة كورونا، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عصر اليوم مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استفسر خلالها عن الجهود التي تبذلها الجزائر للتصدي لانتشار جائحة كورونا، وجدد بهذه المناسبة استعداد بلاده للقيام بكل ما يساعد الجزائر على الإسراع في التغلب على هذه الجائحة، كما أعرب للسيد الرئيس عن خالصة تهانيه بحلول شهر رمضان الكريم، وتمنياته للشعب الجزائري بمزيد من النمو والتقدم والازدهار".

وبدوره ، عبر السيد رئيس الجمهورية عن شكره وتأثره بهذا الموقف الأخوي الذي يدل على عمق الأواصر والروابط الجامعة بين شعبي البلدين، وبادله التهاني الصادقة بالشهر الفضيل ، كما تمنى للشعب القطري الشقيق رمضانا كريما في ظل المزيد من الرقي والتقدم، متضرعا إلى العلي القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية قاطبة باليمن والخير والبركات"، يضيف البيان.