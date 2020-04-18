اعتماد تقنية جديدة للتهوية عوض الجراحة للمصابين بفيروس كورونا بتلمسان.

﻿ استحدث أطباء جناح الإنعاش بالمستشفى الجامعي "تيجاني دمرجي" لتلمسان تقنية جديدة للتهوية من دون جراحة للمرضى المصابين بفيروس كورونا حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية الولائية للصحة والسكان.

وذكر البيان أن هذه التقنية الجديدة التي يطبقها هؤلاء المختصون من دون اللجوء إلى الجراحة أو التنبيب تعمل على استخدام أقنعة جد متطورة تسمح بالتكفل الجيد والسريع بالمرضى المصابين بفيروس كورونا الذين يعانون صعوبة في التنفس.

وجاءت العملية بالتعاون المشترك بين الأطباء المختصين في الإنعاش لولاية تلمسان ومهندسي جامعة الهندسة الطبية الحيوية بجامعة "أبي بكر بلقايد" ببلدية شتوان بهدف تخفيف أعراض هذا الداء عن المرضى من خلال ابتكار تقنية حديثة تسرع من إنعاش المريض عبر التهوية التي يحتاجها.

للإشارة فقد تم مؤخرا فتح جناح جديد للإنعاش بمصلحة الجراحة العامة "أ" بالمستشفى الجامعي المذكور بتلمسان بسعة 19 سرير للتكفل بالمرضى الذين يعانون من مشاكل تنفسية وتجهيزه بكل المعدات اللازمة من أجهزة تخطيط القلب وأخرى خاصة بالصدمات الكهربائية وأجهزة التنفس .

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية.