وفاة المجاهد والفنان محند أرزقي بوزيد

توفي اليوم السبت المجاهد والفنان محند أرزقي بوزيد،عن عمر ناهز 84 سنة، بالمستشفى العسكري لعين النعجة (الجزائر العاصمة)،اثر وعكة صحية، حسبما علم لدى أقارب الفقيد.

الفقيد من مواليد 1936 بقرية القلعة ببلدية فناية بولاية بجاية، انخرط مبكرا في النشاط السياسي الوطني ،ثم التحق في ريعان شبابه بصفوف جيش التحرير الوطني خلال السنوات الأولى لاندلاع الثورة التحريرية بالولاية التاريخية الثالثة، وبعدها سافر الى باريس (فرنسا) حيث التحق بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا وظل ينشط بصفوفها الى غاية الاستقلال سنة 1962 .

وبعد استرجاع السيادة الوطنية، اشتغل محند أرزقي بوزيد في حقل الثقافة والفن، وكان وراء تأسيس واطلاق العديد من النوادي والجمعيات الثقافية التي نشطت فيها وجوه فنية معروفة بالجزائر العاصمة،على غرار بوعلام شاكر والفنان الراحل كمال مسعودي .

وكان الفقيد الذي اشتهر بأغنية (ايناس ايناس ملعيون الطاوس بالاك أتايس) قد نشر مذكراته الصادرة عن دار رافار بعنوان مذكرات فنان مغني ومجاهد.

وسيشع الراحل ظهر اليوم الى مثواه الأخير بعين النعجة.