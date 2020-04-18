وزير السكن يترأس اجتماع تشاوري مع ممثلي أرباب العمل حول تداعيات جائحة كورونا

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم السبت اجتماعا تشاوريا مع ممثلي أرباب العمل وإطارات الوزارة خصص لمناقشة الصعوبات والتأثيرات الناجمة من انتشار جائحة كورونا على القطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر أنه و"تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الأول والمتعلقة بالمشاورات مع مختلف ممثلي أرباب العمل الفاعلة في القطاع الاقتصادي، أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت بمقر الوزارة على اجتماع تشاوري مع ممثلي أرباب العمل وإطارات الوزارة حيث تم بحث و دراسة الانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا سيما في الجانب المالي وكذا تأثيرها على العمال، الديون والمستحقات".

وتطرق المجتمعون أيضا إلى الطرق الكفيلة لإعادة بعث ورشات البناء والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز بعد تجاوز فترة الوباء، يضيف البيان.

يذكر أن الوزير الأول عبد العزيز جراد دعا مؤخرا أعضاء الحكومة إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات ، بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على المؤسسة و أداة الانجاز والحياة الاقتصادية بشكل عام .

وفي مراسلة إلى أعضاء الحكومة، دعا الوزير الأول الثلاثاء الماضي إلى "القيام، كل ومجال نشاطه، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل والنقابات التي تنشط في العالم الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من طرف الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته".