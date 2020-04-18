توزيع حوالي 6 قناطير من اللحوم الحمراء على العائلات المعوزة ببلدية بئر توتة بالعاصمة

تم اليوم السبت على مستوى بلدية بئر توتة بالجزائر العاصمة توزيع نحو 6 قناطير من اللحوم الحمراء على العائلات المعوزة القاطنة بذات البلدية و ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقد تمت هذه العملية التضامنية بمبادرة من الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين وتحت إشراف وزير التجارة ، كمال رزيق.

وثمن وزير التجارة في تصريح للصحافة هذه المبادرة مؤكدا ان هذه الكمية من اللحوم الحمراء الموجهة لسكان بلدية بئر توتة بالعاصمة ستوزع بشكل مباشر على الأسر الفقيرة في شكل حصص (200 حصة) و ذلك بمناسبة الشهر الفضيل.

وأضاف أن هذه العملية هي الخطوة الأولى لعملية كبيرة ستقوم بها جمعية التجار والحرفيين خلال شهر رمضان .

وفي اطار جهود مكافحة الوباء، قال الوزير ان قطاعه دعم بلدية بئر توتة ب 15 مضخة للرش لتطهير وتعقيم الاحياء و الساحات .

من جانبه رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الحاج طاهر بولنوار أن هذه المبادرة كانت من اقتراح اللجنة الوطنية لموزعي اللحوم التابعة للجمعية، موضحا ان عملية اليوم هي الخطوة الأولى لعملية كبرى خلال الشهر الفضيل حيث ستتبع بمبادرات أخرى ،خلال الأسبوع الاول لشهر رمضان و ذلك على المستوى 48 ولاية.

وأعلن ان موزعين اللحوم بالتجزئة (الجزارين) سيساهمون بدورهم في هذا النشاط التضامني عبر جميع بلديات القذر الوطني خلال شهر رمضان من خلال تقديم تبرعات من اللحوم للعائلات المعوزة و ذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لموزعي اللحوم التابعة للجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين .

وقال في ذات السياق انه يوجد مبادرات أخرى لم يكشف عنها بعد على امتداد ايام الشهر الفضيل تمس العائلات المعوزة و الفقيرة و كذا العائلات التي تضررت جراء الاجراءات الخاصة بالحجر الصحي أي تلك التي كانت تعول نفسها من نشاطات تجارية وحرفية يومية.

و أبرز انه من خلال هذه الأعمال التضامنية بالتنسيق مع السلطات والمصالح العمومية ستعمل الجمعية للوصول لكل عائلة معوزة او فقيرة حتى تستفيد من الاعانات التضامنية.

من جهته ثمن رئيس بلدية بئر توتة بن مالك عبد العزيز هذه المبادرة، مؤكدا أن مصالح البلدية ستعمل على ايصال هذه الكمية من اللحوم للعائلات المعوزة. اقتراح استحداث قصابات متنقلة لفائدة المواطنين

وكان وزير التجارة كمال رزيق قد اقترح أثناء إشرافه على هذا النشاط التضامني استحداث قصابات متنقلة تجوب الأحياء الكبرى التي تفتقر لمرافق تجارية لبيع اللحوم و ذلك بهدف تقريب هذه الخدمات لقاطنيها ما يسهم في تقليص تنقلات المواطنين خلال فترة الحجر المنزلي.

واكد في ذات الاطار استعداد قطاعه لتذليل جميع العقبات القانونية و تسهيل جميع الاجراءات لتمكين التجار من إنشاء هذه القصابات المتنقلة عن طريق شاحنات مكيفة مما يسمح بخلق مناصب عمل جديدة.