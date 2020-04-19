تمديد تعليق الدراسة في المراحل التعليمية الثلاث إلى 29 أبريل الجاري

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن تمديد تعليق الدراسة على مستوى كافة مؤسسات التربية والتعليم للمراحل التعليمية الثلاث إلى غاية يوم الأربعاء 29 أفريل الجاري.

وأفادت الوزارة في بيان لها أنه "استنادا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وعملا بقرار الوزير الأول الصادر يوم 18 أفريل 2020 والمتضمن تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها 10 أيام ابتداء من يوم 19 أفريل 2020، تعلن وزارة التربية الوطنية تمديد تعليق الدراسة على مستوى كافة مؤسسات التربية والتعليم للمراحل التعليمية الثلاث إلى غاية يوم الأربعاء 29 أفريل الجاري".

في هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها ستواصل توسيع تجسيد العمليات التي تضمنتها خطة الطوارئ التي سطرتها "لمجابهة تعليق دوام التعليم وفق بث دروس نموذجية للفصل الثالث وحصص تعني بالتكفل النفسي لفائدة التلاميذ عن طريق الاذاعات المحلية بالتنسيق مع مديريات التربية في العديد من ولايات الوطن".

كما ستتواصل عملية تسجيل حصص منهجية لحل نماذج لتطبيقات وتمارين بالتعاون مع مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني (سيريست) لفائدة تلاميذ أقسام الامتحانات (الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط والثالثة ثانوي) يشرع في بثها وفق برنامج زمني سينشر في بيان لاحق.

بالإضافة الى ذلك، أكدت وزارة التربية الوطنية أن بث الحصص التعلمية للفصل الثالث "سيتواصل" عبر سبع عشرة (17) قناة على اليوتيوب لصالح جميع تلاميذ مستويات المراحل التعليمية الثلاث والبرنامج التلفزيوني "مفاتيح النجاح" لفائدة تلاميذ أقسام الامتحانات وكذا الدعم المدرسي للأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عبر الانترنت الموجه الى تلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي وذلك وفق ما تم تحديده في برنامج زمني نشر في بيانات سابقة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها جميع أفراد الجماعة التربوية إلى "ضرورة" الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولا سيما منها تدابير الحجر الصحي الحالي للحيلولة دون انتشار جائحة كوفيد 19.