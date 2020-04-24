كورونا : تسجيل 120 حالة إصابة مؤكدة و 8 وفيات جديدة في الجزائر

سجلت 120 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3127 حالة مؤكدة ، فيما سجلت 8 وفيات جديدة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 415 حالة وفاة ، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، بأن عدد الوفيات الجديدة سجلت بكل من الجزائر العاصمة (5 حالات) وحالة واحدة بكل من المدية، تيبازة وورقلة، مؤكدا أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1408 من بينها 53 تماثلت للشفاء خلال الـــ 24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 54 بالمائة من مجموع حالات الإصابة، فيما تمثل الفئة العمرية ل60 سنة فيما فوق 65 بالمائة.

كما أشار المتحدث إلى أن 21 ولاية لم تسجل أي حالة مؤكدة اليوم، فيما سجلت 17 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة وثلاث حالات، مع الإشارة إلى أن 9 ولايات سجلت بها أكثر من أربع حالات، حيث سجلت ولايات البليدة، تيارت وبسكرة أكبر عدد للحالات خلال الــــ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار الدكتور فورار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة والبالغ عددها 3127 موزعة عبر 47 ولاية.

وبخصوص الحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 5433 وتشمل 1952 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 3481 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 36 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وذكر الدكتور فورار بأنه تم خلال الأيام الأخيرة وقبل حلول شهر رمضان الكريم، تسجيل "نقص في التوعية واليقظة عند اقتناء الاحتياجات اليومية للمواطنين، مما قد يسهل انتشار الوباء"، مشددا بالمناسبة على ضرورة "تجنب التجمعات والزيارات العائلية مع الاحترام الكامل للحجر المنزلي".