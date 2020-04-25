شهر رمضان : تطبيق أوقات عمل جديدة في المؤسسات والادارات العمومية

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري هذا السبت عن تحديد اوقات عمل جديدة في المؤسسات والادارات العمومية خلال شهر رمضان المبارك وذلك تزامنا و الحجر الصحي المطبق على مستوى الولايات في اطار محاربة تفشي فيروس كرونا (كوفيد ال 19)، حسب ما أورده بيان لذات المديرية.

و حددت أوقات العمل لكل من ولاية أدرار وتمنراست و اليزي و تندوف و بشار و ورقلة وغرداية وبسكرة والوادي ما بين الساعة السابعة والنصف صباحا والثانية زوالا طيلة ايام الاسبوع ( الاحد الى الخميس)

أما بولاية البليدة فقد تم تحديد أوقات العمل فيها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة زوالا علما بأن هذه الولاية معنية بالحجر الصحي من الثانية زوالا الى غاية الساعة السابعة صباحا.

و فيما يخص باقي ولايات الوطن فقد حددت أوقات العمل بها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الى الثالثة زوالا.

وأشارت المديرية العامة للوظيف العمومي الى أنه سيتم الرجوع الى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر.