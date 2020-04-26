سلطة ضبط السمعي البصري توجه إنذار لقناة نوميديا TV بسبب برنامج كاميرا خفية

وجهت سلطة ضبط السمعي البصري هذا الأحد إنذارا لقناة نوميديا TV بسبب ما تضمنه برنامج الكاميرا الخفية بعنوان "أنا وراجلي" الذي بثته هذا الجمعة من "مخالفات جسيمة التي مست بقواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلت بمبادئ وقواعد النظام العام"، حسبما جاء في بيان لذات الهيئة.

وأوضح البيان أنه "انطلاقا من سهر سلطة ضبط السمعي البصري على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، وبعد متابعتنا حلقة برنامج الكاميرا الخفية بعنوان "أنا وراجلي" الذي بثته القناة الخاصة نوميديا TV يوم 24 أبريل وبعد اطلاعنا على ردود فعل المواطنين عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي وأيضا ردود الصحافة الوطنية على ما تضمنه هذا البرنامج من مخالفات جسيمة مست بقواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلت بمبادئ وقواعد النظام العام والمساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص و عدم احترام الكرامة الإنسانية".

ولهذه الأسباب يشدد البيان "فإن سلطة ضبط السمعي البصري توجه إنذارا لقناة نوميديا TV بعدم تكرار مثل هذه الأنواع من البرامج والالتزام الفوري بذلك وتحتفظ السلطة باتخاذ إجراءات أخرى في حالة تماديها في ذلك".

كما ذكرت سلطة السمعي البصري بقية القنوات بالبيان الذي أصدرته مع وزارة الاتصال وما تضمنه من تنبيهات تخص احترام أخلاقيات المهنة وقوانين الجمهورية، حسب ذات المصدر.