مجلس الأمن الدولي يتجه لتبني أول مشروع قرار بشأن فيروس كورونا

يتجه مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل إلى تبني أول مشروع قرار بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أكثر من شهر من الانقسامات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وذلك وسط دعوات إلى تكثيف التعاون الدولي، حسبما أوردت تقارير إخبارية اليوم السبت.

واجتمع مجلس الأمن حتى الآن مرة واحدة للبحث في أزمة فيروس كورونا، في جلسة عبر الفيديو عُقدت في التاسع من إبريل بمبادرة من ألمانيا وإستونيا.

ويدعو مشروع القرار الحالي إلى تعزيز التنسيق بين الدول كافة ووقف الأعمال العدائية وإلى هدنة إنسانية في البلدان التي تشهد نزاعات.

ويهدف مشروع القرار إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وعدد كبير من وكالات الأمم المتحدة التي تكافح لاحتواء العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدمرة للفيروس.

ومن المرجّح أن يخضع النص المشترك لتعديلات عدة قبل طرحه للتصويت في موعد لم يحسم حتى الآن.