بومزار يدعو إلى تشجيع استعمال الدفع الالكتروني

دعا وزير البريد والمواصلات السلكية إبراهيم بومزار، هذا الخميس، إلى تشجيع استعمال الدفع الالكتروني لتفادي الطوابير الكبيرة أمام مكاتب البريد، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا بيّنت نقائص القطاع.

وفي جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ردّ بومزار على سؤال حول الضغط التي تشهده مكاتب البريد في هذه الآونة التي عرفت فيها الجزائر تفشي فيروس كورونا، بتسجيله نقائص في قطاع البريد، وتشديده على ضرورة تشجيع استعمال الدفع الالكتروني.

ودعا بالمناسبة إلى ضرورة تكثيف التحسيس من أجل إنقاص الطوابير وتشجيع العمليات عن بعد, قائلاً أنّ "هناك نقص في الاتصال, يجب أن نكثفه ونحسس المواطن بإمكانه القيام بكثير من العمليات عن بعد دون التنقل إلى مكاتب البريد".

وفي سياق ذي صلة, أوضح بومزار أنّه تم اجتياز "المرحلة الصعبة"، جرّاء الضغط الكبير الناجم عن طوابير كبيرة عانى منها عمال شبابيك البريد، على حد قوله, بفضل مشاركة "السلطات الأمنية للشرطة والدرك الوطني وفاعلي المجتمع المدني".

وذكّر بالتدابير التي تم اتخاذها بالنسبة للمتقاعدين، في وقت ظلّ هؤلاء يفضلون كما قال: "الذهاب إلى مكاتب البريد بأنفسهم".