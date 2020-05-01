معهد باستور: معدل 400 تحليل يجرى يوميا عبر مخابر المعهد الـ20

كشف المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار عن ارتفاع محسوس في عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا في شتى مخابر المعهد عبر الوطن مشيرا إلى أن ذات المصالح تقوم بأزيد من 400 تحليل يوميا في المتوسط.

و أكد فوزي درار الخبير في اللقاحات بأن المخابر الـ20 المتواجدة عبر الوطن تجري أزيد من 400 تحليل للكشف عن فيروس كورونا يوميا في المتوسط" موضحا بأن تحاليل المعهد كانت "حوالي 200 تحليل يوميا في المتوسط مع بداية تفشي الفيروس بالجزائر".

وفسر المدير العام للمعهد ارتفاع عدد التحاليل يوميا بتوسيع شبكة هذه المؤسسة من المخابر بعدة ولايات إلى 20 مخبرا وذلك بعد تكوين الفرق المخبرية الساهرة عليها من طرف المديرية العامة وذلك قصد تقريب الصحة من المواطن كاشفا في نفس الوقت عن فتح مخبرين جديدين آخرين هذه الأيام بكل من ولايتي المسيلة وبشار وذلك لتعزيز الشبكة.

وذكر من جهة أخرى أن الدولة سهرت على توفير جميع المستلزمات التي يحتاجها المعهد من تحاليل لضمان التكفل بصحة المواطن بعد أن استوردت 80 ألف (كيت) لإجراء هذه التحاليل.

وبخصوص ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالعديد من ولايات الوطن أرجع الدكتور درار هذه الزيادة لتوسيع شبكة الكشف مما سهل اجراء التحاليل في وقتها عكس الأيام الأولى لظهور الوباء حيث كانت مديريات الصحة تنقل هذه التحاليل برا الى الجزائر العاصمة ولا يمكن "الحصول على نتائجها إلا بعد 24 ساعة أو أكثر".

و من جهته أشار عضو لجة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور محمد بقاط بركاني الى أن هذه الزيادة في عدد الحالات المؤكدة تعود بالدرجة الأولي الى ارتفاع عدد المخابر الجديدة التابعة لمعهد باستور التي تجري التحاليل للكشف عن فيروس كوفيد-19 يوميا على مستواها عكس ما كان معمول به في بداية ظهور الفيروس في البلاد.

كما اعتبر ذات الخبير بأن الحالات الخطيرة أضحت "قليلة جدا" بفضل الكشف المبكر وأن حالات الوفيات المسجلة "تتراوح ما بين 4 إلى 7 وفيات يوميا في المتوسط" مما يدل كذلك- كما قال- على "أهمية وصف الأدوية التي أوصت بها وزارة الصحة في بداية ظهور المرض لتفادي تعقيدات هذا الوباء".