جراد يشيد من قسنطينة بمجهودات الأطقم الطبية ويؤكد التزام الدولة بدعم البحث العلمي

أشاد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت من قسنطينة باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بالمجهودات المبذولة من طرف الأطقم الطبية للتكفل بمرضى فيروس كورونا المستجد.

و خلال استماعه لعرض حول الوضعية الوبائية بولاية قسنطينة، بالمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس، سلط الوزير الأول الضوء على الكفاءات "المهنية و العلمية" التي يتمتع بها الممارسون الذين دعاهم إلى المشاركة في مشروع إصلاح قطاع الصحة الذي قرره رئيس الجمهورية.

و قال في هذا السياق: "بفضل وسائلها المالية و مواردها البشرية، استطاعت الجزائر أن تحصر انتشار وباء كوفيد-19".

و يرافق الوزير الأول في زيارته لولاية قسنطينة كل من وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد و وزير التعليم العالي و البحث العلمي، شمس الدين شيتور.

الوزير الأول يدعو إلى مزيد من اليقظة لوقف تفشي جائحة كورونا

ودعا الوزير الأول عبد العزيز جراد من قسنطينة المواطنين إلى التحلي بمزيد من اليقظة لوقف تفشي جائحة كورونا

وأوضح الوزير الأول لدى مروره عبر أمواج إذاعة الجزائر من قسنطينة بأنه"تم القيام بعمل كبير من طرف الأطقم الطبية من أجل التكفل بالمصابين بكوفيد-19 و تم تسخير إمكانيات هامة من طرف الدولة من أجل دعم جهود الممارسين وقال " أنا أدعو المواطن إلى تحمل مسؤولياته و أداء دوره في مكافحة فيروس كورونا." وبعد أن أفاد الوزير الاول أن الجزائر تمكنت في إطار التعاون الدولي من اكتساب "حصص هامة من التجهيزات و المنتجات الطبية" أكد أن مكافحة هذه الجائحة تقوم على محورين هما العلاج و الوقاية.

وشدد في ذات السياق على أن "الانخراط الفعال و الفعلي للمواطن يسمح بالحفاظ على حياته وحياة المحيطين به" و يعزز الجهود من أجل الخروج من هذه الأزمة الصحية مسلطا الضوء أيضا على دور وسائل الإعلام في التحسيس بمخاطر فيروس كورونا.

وتطرق جراد الى الوضعية الوبائية بولاية قسنطينة موضحا أن الدولة من خلال وزارة الصحة و السكان تعمل على التصدي لتفشي الجائحة و تعزز بالإمكانيات المادية و اللوجيستيكية الهياكل الصحية من أجل تسوية منحى العدوى.

وأشار الى أن الدولة تعمل من خلال تقييم حصيلة الوضع الوبائي من طرف خبراء الصحة على "اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها و تعزيز عمل مختلف الهيئات المشاركة في مكافحة تفشي فيروس كورونا."

الدولة ملتزمة بدعم البحث العلمي

وجدد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم السبت من قسنطينة التأكيد على التزام الدولة بوضع الإمكانيات اللازمة تحت تصرف البحث العلمي من أجل الحفاظ على ديناميكيته.

وأوضح الوزير الأول خلال معاينته لملحقة معهد باستور الموجودة بمركز البحث في البيوتكنولوجيا بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بأن "الدولة تدعم البحث العلمي و تثمن انخراطه بقوة في مكافحة تفشي فيروس كورونا".

وبنفس المناسبة، سلط الضوء على الدور الذي تقوم به هذه الملحقة ذات الطابع الجهوي في ظل هذا الظرف الصحي الاستثنائي، منوها بجهود الباحثين بمركز البحث في البيوتكنولوجيا التي تمت ترجمتها من خلال عمليات المرافقة في مكافحة كوفيد-19.

للاشارة، منذ دخولها حيز الخدمة في 25 مارس المنصرم، قامت ملحقة معهد باستور بقسنطينة ب2.800 اختبار للكشف عن فيروس كورونا، حسب المعطيات المقدمة من طرف المسؤولين المعنيين.