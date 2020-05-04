المجاهد عبد القادر لعمودي في ذمة الله

انتقل هذا الاثنين إلى رحمة الله , المجاهد وعضو مجموعة الـ 22 التاريخية عبد القادر لعمودي, عن عمر يناهز 95 سنة, حسبما علم لدى أقاربه.

ويعد الفقيد من بين آخر أعضاء مجموعة الـ 22 التاريخية , الى جانب المجاهد عثمان بلوزداد .

وقد ولد عبد القادر لعمودي سنة 1925 بالواد , وانخرط في صفوف حزب الشعب سنة 1943 , ليشكل خلية سرية للحزب بمسقط رأسه مع الهاشمي لونيسي وبن ميلودي أحمد الى جانب محمد بلحاج .

وانضم الى المنظمة الخاصة منذ نشأتها, وكان ينشط بين الواد و بسكرة الى غاية عين توتة بباتنة , وكان من ضمن المناضلين الذين تم القاء القبض عليهم في الفاتح نوفمبر 1954 , ليطلق سراحه في ربيع 1955 , ويعود بعدها الى العاصمة برفقة الشهيد سي لحواس ليحاول الاتصال بالثورة التحريرية ليلقي القبض عليه مجددا نهاية 1955 ويوضع بسجن بربروس .

وبعد اطلاق سراحه, واصل الفقيد نشاطه الثوري ضمن خلايا جبهة التحرير الوطني الى غاية الاستقلال سنة 1962 .

وسيشيع الفقيد الى مثواه الأخير هذا الثلاثاء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة .