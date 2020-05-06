صينيون يبتكرون نموذجا لمحرك نفاث يعمل بدون وقود

عرض فيزيائيون صينيون نموذجا أوليا لمحرك نفاث لا يستخدم الوقود القابل للاشتعال، ويعتمد في القوة الدافعة فيه على تيار من البلازما المضغوطة، يتم الحصول عليها مباشرة من الهواء.

و البلازما هي حالة متميزة من حالات المادة يمكن وصفها بأنها "غاز متحول" تكون فيه الإلكترونات حرة وغير مرتبطة بالذرة أو بالجزيء ، فإذا كانت المادة توجد في الطبيعة في ثلاث حالات: صلبة وسائلة وغازية، فإنه بالإمكان تصنيف البلازما على أنها الحالة الرابعة التي يمكن أن توجد عليها المادة.

وفي المحركات النفاثة للطائرات والصواريخ الحديثة، يتم إنشاء الدافع الذي يدفع الجهاز للأمام بواسطة تيار قوي من الوقود المحترق ، وقد طور علماء من جامعة ووهان في الصين جهازا يضغط الهواء ويحوله باستخدام الموجات الدقيقة، مما يولد تيارا قويا من البلازما .

وقد تمكن النموذج الأولي الذي صنعه العلماء من رفع كرة فولاذية تزن كيلوغراما فوق أنبوب الكوارتز بقطر 24 ملم في الجو.

وقال مدير البحث، جاو تان، : "كان الدافع لعملنا هو المساعدة في حل مشاكل الاحترار العالمي لأن الناس يستخدمون محركات الاحتراق الداخلي لتقنيات مثل السيارات والطائرات، لتظهر نتائجنا أن محرك بلازما الهواء يمكن أن يكون بديلا محتملا لمحرك نفاث تقليدي يعمل بالوقود الأحفوري .

وتشير نتائج هذا البحث إلى إمكانية تصنيع محرك صديق للبيئة وصامت للطائرات، والذي يستخدم الكهرباء والهواء المحيط فقط كوقود.