الجزائر تتلقى شحنة جديدة من المستلزمات والمعدات الطبية كهبة من الصين

تلقت الجزائر مساء أمس الخميس، شحنة جديدة من المستلزمات والمعدات الطبية كهبة من الصين، تتكون من أقنعة طبية ومعدات للكشف وكمامات وألبسة طبية وقائية، و ذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وفي تصريح أدلى به للصحافة قال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد،لدى إشرافه على عملية تلقي هذه المستلزمات الطبية، بمطار هوري بومدين الدولية، بحضور السفير الصيني بالجزائر، لي ليانهي ، يسرني اليوم تلقي هذه المستلزمات الطبية التي جاءت على متن طائريتين للقوات الجوية الجزائرية و المتمثلة في ما يفوق "5 ملايين كمامة و 560 ألف من الأقنعة الطبية من نوع FFP2، و100 ألف معدات للكشف و15 ألف نظارات وقائية ومستلزمات وألبسة طبية وقائية".

و بهذه المناسبة تقدم بن باحمد بالشكر والعرفان باسم الحكومة والشعب الجزائري إلى الحكومة والشعب الصيني على هذه المساعدات، قائلا "معا سوف ننتصر على وباء كوفيد-19".

و من جهته أكد السفير الصيني عن اعتزازه لتقديم هذه الدفعة الجديدة من الهبات الصينية و ذلك في إطار سلسلة من المساعدات التي تتقدم بها الحكومة الصينية الى الجزائر في إطار مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى "علاقات الصداقة والأخوة المتميزة" بين البلدين.

وأشار السفير الصيني الى أن الصين "لن تنسى مساعدة الجزائر لها" في مكافحة فيروس كورونا عند ظهوره، مؤكدا أن "الصين ستواصل وقوفها الى جانب الجزائر الى غاية تحقيق الانتصار في مكافحة فيروس كورونا"، وأنه سيتم "تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال".