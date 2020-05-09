والي العاصمة يعطي تعليمات لإنشاء لجنة إدارة وتسيير مشروع ملعب براقي

وجه والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، اليوم السبت تعليمات تقضي بإنشاء لجنة لإدارة وتسيير مشروع ملعب براقي تضم مسؤولي كافة الأطراف المتدخلة على مستوى المشروع، حسبما جاء في بيان لمصالح الولاية.

وأوضح البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للولاية بالفيسبوك أن والي ولاية الجزائر يوسف شرفة أعطى تعليمات تقضي بإنشاء لجنة لإدارة وتسيير مشروع ملعب براقي ( comité de pilotage ) بهدف إعطاء ديناميكية أكبر للمشروع وذلك خلال زيارة ميدانية للمشروع مع وزير الشباب والرياضة، سيد على خالدي لمعاينة سير أشغال الإنجاز الجارية على مستوى مختلف مرافق الملعب.

وذكر المصدر أن اللجنة تضم مسؤولي كافة الأطراف المتدخلة على مستوى المشروع على غرار وزارة الشباب والرياضة، مديرية التجهيزات العمومية، مديرية الموارد المائية، مديرية الأشغال العمومية مديرية الشباب والرياضة والترفيه بالإضافة إلى مكتب الدراسات وكذا المؤسسة المكلفة بالإنجاز.

وحسب شروحات مديرية التجهيزات العمومية في بداية شهر فيفري الفارط فإن نسبة الأشغال بملعب براقي "بلغت 58 بالمائة أغلبها يخص الأشغال الكبرى"، في حين تم تسجيل "تأخر محسوس" في انجاز الوصلات الكهربائية الضرورية والسباكة ونجارة الألمنيوم بينما وصلت عملية وضع المقاعد إلى 20 بالمائة فقط أي ما يعادل 7000 مقعد من مجموع 40 ألف مقعد.

وخلال زيارة فجائية في 9 مارس الماضي، انتقد شرفة، بطء وتيرة سير الأشغال بالملعب التي لا تزال تسير بوتيرة بطيئة بالنسبة لبعض الحصص وذلك بالرغم من تسوية الوضعيات المالية العالقة، إذ أشار أن بعض الحصص لم تنطلق بها الأشغال بعد.