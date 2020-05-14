تضامن : إرسال 150 طن من المواد الغذائية للنيجر

تم اليوم الأربعاء إيفاد مساعدات بأكثر من 150 طن من المواد الغذائية إلى النيجر في إطار عملية التضامن مع هذا البلد المجاور ، حسبما جاء في بيان للهلال الأحمر الجزائري .

ونوه الهلال الأحمر الجزائري بهذه المناسبة بسياسة التضامن الإنسانية التي ينتهجها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الصعيد الوطني و الإقليمي و الدولي.

وأشار إلى أن إطلاق عملية تضامن بمبادرة من الدولة الجزائرية و دعم الشعب الجزائري، اليوم الأربعاء، لإيفاد 5ر150 طن من المواد الغذائية الموجهة لشعب النيجر الشقيق و الجار بفضل جسر جوي للجيش الوطني الشعبي خير دليل على ذلك.

كما أوضح أن مبادرة اليوم هي "بمثابة تعبير عميق عن معاني التضامن والأخوة الثابتة والتاريخية التي تطبع العلاقات القائمة بين الشعبين".