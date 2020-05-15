كورونا : وزارة الشباب و الرياضة تعلن عن تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 29 ماي المقبل

﻿ أعلنت وزارة الشباب و الرياضة، اليوم الخميس، عن تمديد تعليق كل المنافسات الرياضية إلى غاية 29 مايو المقبل، بعدما تم تأجيلها في وقت سابق إلى 14 مايو، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا فيروس.

وجاء في بيان الوزارة : "تبعا لقرار السيد الوزير الأول المتعلق بتمديد فترة الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية، تعلم وزارة الشباب و الرياضة أن كل التدابير الوقائية المتخذة تبقى سارية المفعول إلى غاية 29 مايو 2020".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت تعليمات يوم 11 مارس الفارط لإجراء جميع المنافسات الرياضية الوطنية دون حضور الجمهور إلى غاية 31 من نفس الشهر، فضلا عن تأجيل التظاهرات الرياضية المقررة بالجزائر باستثناء المؤهلة إلى المحافل العالمية أو القارية أو الجهوية، قبل أن تقرر في 16 مارس التأجيل الكلي لجميع المنافسات الرياضية إلى غاية 5 أبريل و تم بعدها تمديد التعليق ثلاث مرات متتالية الى 19 و 29 ابريل ثم 14 مايو.