الباحثة الجزائرية مراد مريم : أعكف حاليا على إجراء بحوث وتجارب لإيجاد لقاح لفيروس كورونا

كشفت البروفيسور والباحثة الجزائرية ، مراد مريم ، في أول تصريح لها للإذاعة الجزائرية في حوار حصري لإذاعة سطيف المحلية بعد تعيينها عضوا في الأكاديمية العالمية الأمريكية للعلوم :"أنها تعكف على إجراء بحوث وتجارب لإيجاد لقاح لفيروس كورونا من خلال الإشراف على مخبر علمي متخصص بنيويورك ".

وأوضحت البروفيسور مريم مراد ، عقب انتخابها عضوا في الأكاديمية أن هذا الانتخابات إنما جاء عقب الانجازات المتميزة والمتواصلة في البحث العلمي ". وأضافت تقول :" انه يجب أن يحظى الباحث للظفر بهكذا منصب بإجماع أصوات الأعضاء ، وعليه يجب أن يعلم الجميع أن الأبحاث التي أقوم بها مع الفريق الطبي لها علاقة بتقوية نظام المناعة ".

وللاستزادة ، من المعلوم ان البروفيسور مريم مراد قد نشرت أزيد من 170 ورقة علمية في تخصصات علمية ومنها علاج السرطان ولدي أعمال متعددة ومنها تطوير علاجات للسرطان ".

أما في الأشهر الأخيرة فقد انصب اهتمامنا في المخبر الذي أشرف عليه على الأبحاث الخاصة بجائحة كورونا ونحن الآن منكبون على إيجاد إجابة لعدة تساؤلات ".

و استحسنت الباحثة الجزائرية ، مراد مريم ، اتصال رئيس الجمهوية السيد عبد المجيد تبون بها لتشجيعها وتشجيع الكفاءات العلمية الجزائرية بالخارج . مجددة شكرها للرئيس على الاهتمام الذي أولاه للعلوم والبحث ".

ودعت الشباب الجزائري في الداخل والخارج إلى البحث العلمي كسبيل وحيد للنجاة ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية