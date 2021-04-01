كأس أمم إفريقيا 2021 : سحب القرعة يوم 25 جوان المقبل

قررت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم "الكاف" إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 , يوم 25 جوان المقبل , حسب ما كشفت عنه الصفحة الرسمية للهيئة القارية , سهرة الأربعاء إلى الخميس.

و كشفت "الكاف" , عبر موقعها الرسمي , عن موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية, وكذلك موعد انطلاق المنافسة القارية المقرر لها العام المقبل في الكاميرون.

وقرر "الكاف" إجراء القرعة يوم 25 جوان المقبل, على أن تقام البطولة خلال الفترة من 9 جانفي إلى 9 فيفري 2022 بالكاميرون , وذلك وفقًا لما قررته اللجنة التنفيذية للكاف خلال اجتماعها الذي انعقد في حضور رئيس الهيئة القارية باتريس موتسيبيّ, والأمين العام فيرون أومبا.

وأكدت الكاف, أن الأمين العام قدم تقريرًا إلى اللجنة التنفيذية يعكس سوء حالة البنية التحتية في القارة السمراء, وتم الاتفاق على تطويرها ووضع هذا البند ضمن أولويات الكاف من خلال خطة قصيرة المدى لتحقيق ذلك.