الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه لن يعترف بأي تغييرات أحادية على حدود 1967

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل, أن الاتحاد لن يعترف بأي تغييرات أحادية على حدود 1967, داعيا الاحتلال الإسرائيلي للامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة, في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

ونقلت مصادر إعلامية عن بوريل قوله - في بيان له هذا الاثنين- إن "القانون الدولي يعد ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد, وفي هذا الصدد, يذكر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أنهم لن يعترفوا بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك".

و أكد أنه ينظر "بقلق بالغ إلى البند- الذي سيقدم للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي- بشأن ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة, على النحو الذي صرح به رئيس الوزراء عند عرض حكومته على الكنيست في 17 ماي الجاري.", داعيا إسرائيل "للامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة, ويكون على هذا النحو, مخالفا للقانون الدولي".

وجدد المسؤول الأوروبي تأكيده على أن "حل الدولتين, مع كون القدس العاصمة المستقبلية لهما, هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة".