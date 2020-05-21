تيبازة: منع مراودة الشواطئ إلى حين استتباب الأوضاع الصحية

قرّرت مصالح ولاية تيبازة منع المواطنين من الدخول إلى الشواطئ إلى حين استتباب الوضع الصحي واعلان التحكم في وباء جائحة كورونا.

وجاء في قرار لوالي تيبازة، حاج عمر موسى"، غلق الشواطئ بعد تسجيل توافد كثيف للمواطنين عليها خلال الأيام الماضية إثر تسجيل موجة حر.

وأكد قرار والي تيبازة المذكور على ضرورة مراقبة إجبارية المواطنين على ارتداء الكمامات والأقنعة الواقية، خاصة في الأماكن العمومية والمغلقة مع تسخير جميع الإمكانيات لتوفير الكمامات للمواطنين وزرع ثقافة ارتداءها وكيفية التخلص منها من خلال الحملات التوعوية.

وجدد اجتماع ترأسه الوالي بحضور أعضاء اللجنة الأمنية وممثلي القطاعات التنفيذية المعنية بمكافحة تفشي وباء كورونا، الدعوة على تشديد المراقبة والتحسيس بهدف تنفيذ التدابير المتخذة من قبل الحكومة والمتعلقة بالحجر الصحي خلال يومي العيد.

ويتعلق الأمر بتشديد الإجراءات الرامية لفرض لمنع تنقل السيارات والدراجات النارية الذي يهدف أساسًا إلى تقليص تنقل الأشخاص ومنع التجمعات إلى أقصى الحدود، وهذا في اطار الحفاظ على النظام الصحي الوطني للحد من انتشار وباء كورونا.