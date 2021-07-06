تيبازة: انتشال جثث خمسة غرقى خلال الايام الثلاث الأخيرة

انتشل أعوان الحماية المدنية و مصالح حرس السواحل جثث خمسة أشخاص خلال ال72 ساعة الأخيرة عبر مختلف سواحل ولاية تيبازة, منها رجل خمسيني توفي غرقا بعد إنقاذه لغريقين ببوهارون, حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى ذات المصالح.

وتدخل عناصر الحماية المدنية مساء الأحد الماضي لإجلاء غريق متوفي يبلغ من العمر 51 سنة, لاقى حتفه بعدما قام بعمل بطولي إذ تمكن من إنقاذ شخصين, إمراة و رجل, من الموت المحقق قبل أن يتعرض هو الآخر للغرق بشاطئ الغراب الممنوع من السباحة, حسب مصالح الحماية المدنية بتيبازة.

وتدخلت الحماية المدنية أيضا من أجل انتشال جثة مراهق غريق يبلغ من العمر 15 سنة, ينحدر من ولاية عين الدفلى, كان قد تعرض للغرق الأحد الماضي بشاطئ الحمدانية شرقي بلدية شرشال و تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى, استنادا لنفس المصادر.

كما انتشلت مصالح الحماية المدنية أمس الإثنين جثة شخص مجهول الهوية في حالة متقدمة من التعفن بعرض سواحل الأرهاط على بعد نحو 1,3 ميل عن الشاطئ, يضيف ذات المصدر.

من جهة أخرى, أفاد المصدر عن قيام مصالح حرس السواحل بعرض شواطئ شرشال خلال ال24 ساعة الاخيرة, بانتشال جثث ثلاثة أشخاص من جنس ذكر, إثنين منهما في حالة متقدمة من التعفن (مجهولي الهوية ), حولوا مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شرشال.

من جهتها, فتحت مصالح الضبطية القضائية تحقيقات قضائية لتحديد هوية كل ضحية و تحديد أيضا ظروف و ملابسات غرق كل شخص.