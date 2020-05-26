رئيس الجمهورية يتلقى تهاني عيد الفطر المبارك من نظيره التركي

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،هذا الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره التركي، السيد رجب طيب أردوغان، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، كما تبادل الرئيسان المعلومات حول الجهود المبذولة في كلا البلدين لمنع تفشي جائحة كورونا واستعرضا الوضع في المنطقة، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، وتمنى له موفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري المزيد من الرفاهية والرخاء".

وبدوره، "شكر السيد الرئيس نظيره رئيس الجمهورية التركية و بادله التهاني والتمنيات له وللشعب التركي الشقيق بالخير واليمن والبركات".

كما تبادل الرئيسان بهذه المناسبة يضيف نفس المصدر "المعلومات حول الجهود المبذولة في كلا البلدين لمنع تفشي جائحة كورونا واستعرضا الوضع في المنطقة".

وفي هذا الصدد، "ندد الرئيسان بمشروع إسرائيل لضم أراض فلسطينية جديدة، باعتباره انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي وعرقلة إضافية أمام عملية السلام".

وفيما يتعلق بتطور الأحداث في ليبيا، اتفق الرئيسان على "تكثيف الجهود من أجل فرض وقف إطلاق النار كمقدمة لا بد منها لتسهيل الحل السياسي بين الليبيين على أساس احترام الشرعية الشعبية الضامنة لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية".