فيروس كورونا : 194 إصابة جديدة و171 حالة شفاء و8 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت 194حالة إصابة بفيروس كورونا و8 وفيات جديدة، في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية، فيما تماثل 171 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 8.697 حالة، أي ما يمثل نسبة 19،8 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 617 وفاة وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 4.918 حالة، مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات الوادي، عين الدفلى، سطيف البويرة، البيض والاغواط.

وحسب ذات المتحدث، فان 66 بالمائة من الوفيات تمثل فئة الاشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق، مشيرا في ذات الوقت إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات (19،8 حالة لكل 100 ألف ساكن) و 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الاخيرة.

وأضاف الدكتور فورار أيضا أن ولايات الجزائر، البليدة، وهران، ورقلة وبشار سجل بها أكبر عدد من الحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة، أي ما يعادل 57 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات.

وبالنسبة للناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، فان عدد المرضى الذين استفادوا من العلاج حسب البروتوكول المعمول به بلغ 15.400 حالة وتشمل 6.821 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 8.579 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، في الوقت الذي يتواجد فيه 31 مريضا في العناية المركزة حاليا.

وذكر الدكتور فورار في ختام اللقاء ب"ضرورة اليقظة الدائمة والدعم الكامل من طرف المواطنين والتقيد الدائم بالإجراءات الوقائية الاساسية والاستعمال الملزم للقناع الواقي في كل الظروف لتفادي انتقال الوباء".