شرفي تكشف للإذاعة عن اطلاق مسابقة دولية للطفل عبر وسائط التواصل

كشفت مريم شرفي مفوضية الهيئة الوطنية لحماية الطفل عن اطلاق مسابقة دولية عبر الانترنيت للأطفال بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، داعية الى ضرورة مراقبة الاطفال اثناء تعاملهم مع الالعاب الالكترونية والمواقع، مشددة على ضرورة حماية الاطفال من فيروس كورونا عبر اتباع الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات في الخارج.

وقالت شرفي لدى حلولها ضيفة على القناة الاذاعية الأولى اليوم إن مراكز الاصغاء التابعة للهيئة تلقت 400 الف مكالمة هاتفية هذا العام للاستفسار حول اطفالهم ومشاكلهم الصحية والسيكولوجية، مضيفة ان الجزائر رغم قطعها خطوات في مجال حماية الطفل الا ان سوء المعاملة مازال ظاهرة تحتاج الى المعالجة.

وحول تأثير فيروس كورونا قالت المتحدثة ذاتها -بمناسبة اليوم العالمي للطفل- إنه اثر سلبا، داعية في هذا السياق الى ضرورة حماية الاطفال عبر الباسهم الكمامات في حال خروجهم للضرورة.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية