نفط : دول اوبك+ تقرر رفع مستوى انتاجها بـ 441000 برميل/يوم لشهر جويلية

قررت دول اوبك و حلفاؤها (أوبك +) رفع مستوى انتاجها للنفط بـ 441.000 برميل/يوم لشهر جويلية للسماح باستقرار الاسعار حسبما صرح به اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير الطاقة و المناجمي محمد عرقاب.

و اثر مشاركته في اشغال الاجتماع الوزاري ال17 لدول اوبك + و الاجتماع ال30 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) عبر تقنية التحاضر عن بعد، اوضح عرقاب انه من خلال تقارير الاجتماع لوحظ ان مؤشرات نسبة النمو الاقتصادي العالمي ايجابية "ما سمح بتزايد الطلب على النفط وفق تطلعات حول شهر جوان ما ادى بممثلي البلدان المشاركين للاجتماع بالاتفاق على زيادة الانتاج بالنسبة لشهر جويلية بـ 441.000 برميل/يوم اضافي لتموين السوق النفطية.

و حسب الوزير فقد سجل الاجتماع "توافقا تاما للدول ال23 اوبك و غير اوبك على الاستمرار في هذه العملية و كذا في الاجتماعات الدورية الشهرية لاستمرار توازن السوق".