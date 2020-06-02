تم تحديد 30 فرعا فلاحيا من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بموجب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 31 وقعه وزير الفلاحة شريف عماري.

و يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة القطاعات الفلاحية تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 1996 المتعلق بالإطار التنظيمي لمهنيي القطاع الفلاحي.

و تتضمن هذه القائمة الحبوب والبقول الجافة والحليب و البطاطا و الخضروات والطماطم الصناعية والبصل والثوم.

كما تتضمن فرع أشجار الفواكه ذات النوى و ذات البذور، فرع الاشجار المثمرة المقاومة للجفاف و فرع التفاح, الزيتون، الحمضيات، النخيل، الكروم، الصبارة الزعفران، النحل و كذا فرع الدواجن و فرع الأرانب.

كما تشمل هذه القائمة فرع الابقار و الأغنام و الماعز و الابل و الخيول و الخشب و الفلين و النباتات ذات الرائحة العطرية و الطبية و الأرقان و الخروب.