تحديد 30 فرعا فلاحيا من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

02/06/2020 - 00:56

تم تحديد 30 فرعا فلاحيا من قبل وزارة الفلاحة  والتنمية الريفية بموجب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 31 وقعه وزير  الفلاحة شريف عماري.

و يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة القطاعات الفلاحية تطبيقا لأحكام المادة 5  من المرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 1996 المتعلق بالإطار التنظيمي لمهنيي  القطاع الفلاحي.

و تتضمن هذه القائمة الحبوب والبقول الجافة والحليب و البطاطا و الخضروات  والطماطم الصناعية والبصل والثوم.

كما تتضمن فرع أشجار الفواكه ذات النوى و ذات البذور، فرع الاشجار المثمرة المقاومة للجفاف و فرع التفاح, الزيتون، الحمضيات، النخيل، الكروم، الصبارة  الزعفران، النحل و كذا فرع الدواجن و فرع الأرانب.

كما تشمل هذه القائمة فرع الابقار و الأغنام و الماعز و الابل و الخيول و  الخشب و الفلين و النباتات ذات الرائحة العطرية و الطبية و الأرقان و الخروب. 

وسوم:

اقتصاد

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