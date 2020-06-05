الصحة العالمية: يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن بعض الدول تشهد "زيادات طفيفة" في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع تخفيف إجراءات العزل العام، مضيفة أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

ونقلت مصادر إعلامية تصريح المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، خلال مؤتمرها الصحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف قولها: "فيما يتعلق باتجاهات تصاعدية طفيفة، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص، عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى".

وأضافت هاريس "لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي لا يكون فيها الفيروس موجودا بأي مكان في العالم". وطالبت المحتجين الأمريكيين أيضا باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التجمع.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية ، في 31 ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.