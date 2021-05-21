استلام أزيد من 750 الف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

استلمت الجزائرهذا الجمعة عبر مطار هواري بومدين الدولي 758.400 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في إطار ألية "كوفاكس" للمنظمة العالمية للصحة.

وكان معهد باستور الجزائر قد استقبل الاربعاء 170 الف جرعة لقاح و من المتوقع ان يستقبل 500 الف جرعة أخرى الاثنين القادم 500 الف جرعة ليصل العدد الاجمالي للجرعات المستلمة خلال أسبوع 1.428.400 جرعة.

ومن المتوقع حسب وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات استلام خلال شهر جوان المقبل كمية "معتبرة" من هذا اللقاح مما سيسمح بتغطية طلبات عدد كبير من المواطنين الذين هم في حاجة الى هذه المادة الحيوية لكبح انتشار الوباء .

وكانت ذات الوزارة شرعت في حملة للتلقيح نهاية يناير الفارط بعد اطلاق منصة رقمية تسمح للمواطنين بتسجيل أنفسهم لتلقي اللقاح.