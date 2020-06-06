وصول 160 مسافرا قادمين من القاهرة الى مطار الجزائر الدولي

حطت مساء هذا السبت بمطار الجزائر الدولي طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار القاهرة وعلى متنها 160 مسافرا جزائريا كانوا عالقين بمصر بسبب غلق الاجواء أمام حركة الطيران الدولية منذ مارس الماضي اثر تفشي جائحة كورونا، حسب ما صرح به الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات و المنشآت المطارية، طاهر علاش.

و أوضح علاش " أن الطائرة حطت بمطار الجزائر الدولي على الساعة 19 و 25 دقيقة.وكانت رحلة قادمة من دبي قد حطت صباح اليوم السبت بمطار الجزائر الدولي، في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، وعلى متنها 266 جزائريا كانوا عالقين بدولة الامارات العربية المتحدة.

وكانت الجوية الجزائرية قد قامت السبت الماضي بإجلاء نحو 600 مسافر جزائري من فرنسا عبر رحلتين جويتين انطلاقا من مطار شارل ديغول بباريس قبل تنظيم رحلة اخرى من مطار الدار البيضاء بالمغرب الاحد الماضي و على متنها 229 مسافرا جزائريا.

وفي 27 ماي، تم إجلاء قرابة 300 مواطن جزائري كانوا عالقين في العاصمة البريطانية لندن.

وتندرج هذه الرحلات في اطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة اجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفسي وباء كورونا المستجد.

وتشرف السفارات الجزائرية في الدول التي ما تزال تضم رعايا جزائريين عالقين على تنظيم الرحلات والتواصل مع المعنيين عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة.

وبهذا تكون الجزائر قد تمكنت من اجلاء أكثر من 9.000 رعية منذ بداية الازمة الصحية.

المصدر : وأج