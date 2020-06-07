قضية التسجيل الصوتي: إيداع حلفاية و سعداوي الحبس المؤقت

تم إيداع المدير العام لنادي وفاق سطيف، فهد حلفاية، و وكيل اللاعبين، نسيم سعداوي، الحبس المؤقت، اليوم الأحد، في قضية الترتيب المزعوم لنتائج المباريات، والتي تم الكشف عنها عبر تسريب تسجيل صوتي، حسبما علم من محاميا المتهمين.

ووجهت لسعداوي تهم "المساس بحرية الأشخاص"، "التشهير" و "تسجيل مكالمة هاتفية دون ترخيص"، بينما اتهم حلفاية بترتيب المباريات، يحدد المصدر نفسه.

وقبل مثوله أمام قاضي التحقيق للغرفة الأولى، قال نسيم سعداوي أنه "يجهل" منع تسجيل المكالمات الهاتفية. وناشد مدافعا عن نفسه: "هدفي من تسجيل المكالمة هو حماية نفسي وإثبات براءتي في هذه المساومة.أنا بريء".

كما تم الإستماع في هذه القضية إلى رئيس اتحاد بسكرة، عبد الله بن عيسى، ليتم وضعه تحت الرقابة القضائية، وفق نفس المصدر، الذي أفاد كذلك أن رئيس جمعية عين مليلة، الهادي بن صيد، ورئيس مجلس إدارة نفس النادي، ماليك عمراني، تم الإستماع إليهما كشاهدين.

بالمقابل، غاب كل من رئيس مجلس إدارة أهلي برج بوعريريج، أنيس بن حمادي، والمدير العام لاتحاد بلعباس، قدور بن عياد، بعدما وجه لهما استدعاء للمثول أمام وكيل الجمهورية.

وغاب بن حمادي "لأسباب صحية"، بينما فوض بن عياد محاميه.

وسبق لكل من نسيم سعداوي وفهد حلفاية أن دافعا عن براءتهما حينما مثلا على مرتين أمام لجنة الإنضباط لرابطة كرة القدم المحترفة.

وأصر سعداوي على أن التسجيل الصوتي "ليس مزيفا"، خلافا لكلام مدير النادي السطايفي، الذي يشدد على أنه تسجيل "مفبرك".

في نفس هذه القضية التي تصدرت عناوين الصحف، استمعت لجنة الإنضباط كذلك إلى رئيس مجلس إدارة أهلي البرج، أنيس بن حمادي، الذي ورد اسمه في هذا التسجيل، ورئيس اتحاد بسكرة، عبد الله بن عيسى.

هذا الأخير "فجر مفاجأة" حينما كشف أنه تم الاتصال به من قبل شخص لترتيب المباراة التي خسرها فريقه ضد وفاق سطيف (0-2)، لحساب الجولة الـ 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وقامت العدالة باستدعاء مختلف الأطراف ذات الصلة بهذه القضية عقب الشكوى ضد مجهول، التي أودعتها وزارة الشباب والرياضة.